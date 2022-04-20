«Единственное отличие»: Омаров сравнил работу Бузовой и Собчак

Бизнесмен не скрывает, что негативно относится к популярной блондинке.

Бывший муж Ксении Бородиной, Курбан Омаров, не упускает возможности задеть Ксению Собчак. Его реакции на деятельность популярной блондинки участились после того, как она сначала уехала в Израиль, а затем, по слухам, получила гражданство этой страны.

В своем телеграм-канале Омаров посвящает телеведущей едва не каждый третий пост. На этот раз предприниматель заметил, что Ксения пишет публикации не сама. По его догадкам, этим занимается целая команда редакторов.

«Сейчас для того чтобы выглядеть «умным человеком», достаточно завести себе пару-тройку редакторов, пишущих тексты, и несколько менеджеров, которые их выставляют в нужное время. Единственное отличие Бузовой от Собчак — это редакторы, подсказывающие им текст», — написал Омаров.

Напомним, ранее Курбан заявил, что во время интервью Ксении Собчак подсказывают «в ухо» умные вопросы для спикеров специальные помощники.

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