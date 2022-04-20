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«Драгоценные начинания»: 35-летняя Мария Шарапова ждет первенца от Александра Гилкса

Чуть больше двух лет назад российская теннисистка объявила о завершении карьеры.

«Драгоценные начинания»: 35-летняя Мария Шарапова ждет первенца от Александра Гилкса
Мария Шарапова. Фото: Global Look Press

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова в соцсетях сообщила, что беременна. Она разместила снимок, на котором уже виден ее животик.

Мария Шарапова
Мария Шарапова. Фото: Global Look Press

«Драгоценные начинания! Поедание праздничного торта на двоих всегда было моей специализацией».

Мария Шарапова

Напомним, что Мария Шарапова 19 апреля отпраздновала важную дату. Ей исполнилось 35 лет. Свою карьеру профессиональной теннисистки она завершила чуть больше двух лет назад.

Напомним, что с 2018 года Мария Шарапова состоит в отношениях с британским бизнесменом Александром Гилксом. Он является основателем популярного аукционного дома.

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