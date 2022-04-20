«Я — полноправный обладатель названия группы»: Богомазов отреагировал на заявления Аморалова

Бывший солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что по-прежнему собирается подавать иск по делу авторских прав коллектива к другому солисту Сергею Аморалову.

«В связи с трагедией мы взяли паузу в память о Томе. Было не до этого, как вы понимаете — 10 марта я потерял близкого друга и очень хорошего человека. Мы прошли многое вместе. Более 20 лет мы были солистами «Отпетых мошенников», гастролировали по всему миру. Том для меня стал братом. В трудную минуту я решил его поддержать и отстоять право на название группы, ведь это наш с ним хлеб». Гарик Богомазов

Как заметил Гарик Богомазов, он не знает, почему Том Хаос покинул этот мир.

«Это известно одному Богу. Я такой же полноправный обладатель названия группы, как и Сергей. Мои выступления по-прежнему будут со сноской экс-солист, это мое официальное право, но это будет до официального решения суда», — заявил Гарик Богомазов.

Напомним, что бывшие коллеги по «Отпетым мошенникам» спорят, кому принадлежит название коллектива. В этой истории будет разбираться суд.

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