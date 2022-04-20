«Этих шоу развелось как грибов»: Прохор Шаляпин назвал причину конфликта с Аленой Жигаловой

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему поссорился с популярной журналисткой и видеоблогером Аленой Жигаловой.

«Она в своей программе наезжает только на тех, на кого не опасно наезжать. «Главных» звезд боится и никогда не пойдет против системы, осветив что-нибудь «запретное». Это характеризует ее, как еще не очень сильного внутренне человека. Мягко скажем. Я уверен, она обиделась на меня за отказ в участии в ее ютуб-шоу «Алена, блин!». Этих шоу развелось как грибов. Я решил, что будет лишним еще одна неуместная, глупая, полупридуманная программа ни про что». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, выворачивать душу Жигаловой — глупость.

«Она не заслуживает и не обладает таким расположением к себе. Я — интуит. Практически никогда в людях не ошибаюсь. Из нее такой же журналист, как из меня оперный певец. В целом на ее мнение обо мне совершенно плевать, как и на нее саму. Она для меня — пустышка, сплетница. Раздутый мыльный пузырь», — заявил Прохор Шаляпин.

Ранее Алена Жигалова в своей программе высмеяла идею Прохора Шаляпина открыть дом престарелых. Она намекнула, что певцу нравятся не только обеспеченные бабушки, но и дедушки.

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