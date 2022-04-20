«Не живи с нелюбимой страной»: Яна Поплавская дала совет звезде сериала «Сваты»

На днях актер из сериала «Сваты» Александр Феклистов выступил с заявлением. Он обратился к коллегам из Украины выразив им слова солидарности от имени россиян. Пользователи Сети возмутились такой выходной актера.

Ответить актеру решила и актриса Яна Поплавская. Она привела слова из песни «Не живи с нелюбимой страной».

«В тяжелые времена нужно быть со своей страной!» — сказала Поплавская.

Напомним, ранее Яна Поплавская высказала свое мнение по поводу интервью живущей в Испании Татьяны Лазаревой. По словам Яны Поплавской, Татьяна Лазарева глумится над своей страной, где в сытые нефтяные годы заработала себе на «испанскую хижину» благодаря корпоративам.

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