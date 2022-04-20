«Спешу сообщить»: поливающая грязью россиян Татьяна Лазарева сделала новое заявление

Некоторое время назад актриса и телеведущая Татьяна Лазарева перебралась в Испанию на ПМЖ. А недавно она посетовала на то, что работы у России у нее не осталось. Практически сразу после этого начала раздавать интервью, в которых поливает соотечественников грязью.

После всего произошедшего, актриса выступила с новым заявлением.

«В связи с повышенным вниманием ко мне отечественных СМИ и все расширяющейся армией воинственно настроенных по отношению ко мне граждан России, спешу сообщить, что уровень моей закаленности за последнее время достиг высочайшей твердости. Многое за эти годы я прошла, уж поверьте! Как говорится, броня крепка, и Таньки наши быстры», — написала ведущая в личном блоге.

Напомним, ранее к Татьяне Лазаревой в Испанию перебрался ее бывший муж Михаил Шац.

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