«Зреет конфликт»: настоящая причина отмены концертов Нурлана Сабурова в Израиле

Комик планировал концерты на земле обетованной в конце апреля и начале мая.

Недавно Нурлан Сабуров отправился на гастроли в США, которые разделили его жизнь буквально на до и после. На выступлении в Лос-Анджеле разразился такой скандал, что комику пришлось отменить свое выступление в Чикаго. А теперь и тур теперь по Израилю.

Выступления Сабурова были запланированы в нескольких городах страны в конце апреля и начале мая.

«После скандала в США часть общества выступила против гастролей Нурлана в Израиле. С другой стороны, на концерты купили билеты около двух тысяч русскоязычных израильтян. Мы не можем бездейственно наблюдать, как зреет конфликт, вызванный приездом комика. Мы не можем допустить насилие и чтобы кто-то пострадал на мероприятии, характер которого подразумевался как исключительно развлекательный», — цитирует организаторов «СтарХит».

Сам Сабуров пока никак не комментирует происходящее.

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