«Горячая штучка»: Рудова показала фото из спальни, раззадорив фантазию фанатов

Наталья Рудова – одна из ярких актрис современности. В эти дни 38-летняя блондинка задействована в новом проекте, где ее партнером на съемочной площадке стал Павел Прилучный.

В перерывах между съемками блондинка продолжает радовать своих фолловеров откровенными кадрами. На этот раз она опубликовала в телеграм-канале фото из спальни. Актриса прикрылась одеялом, раззадорив фантазию фанатов.

«Вау! Горячая штучка! Красотка», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Наталья Рудова вернулась из Африки, где принимала участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке». После этого актриса рассказала фанатам о том, что сильно похудела.

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