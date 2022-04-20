«Я вынуждена была»: Малькова объяснила свой экстренный отъезд в США

В середине марта Светлана Малькова с тремя детьми перебралась из Словении в США. Многодетная мама остановилась в Сиэтле, где планирует открыть художественную школу. Правда, в Сети заподозрили, что она попала в секту, так как кадрами с мероприятий известного в определенных кругах пастора Светлана периодически делится в своей соцсети.

Накануне Малькова объяснила фолловерам, почему она решилась на переезд.

«Я с детьми вынуждена была уехать… Я не понимаю одного, как можно предавать, например, своих внуков, которым помогали чужие люди, а родные бабушка и дедушка ни разу не поинтересовались, как и на что мы живем», — написала Малькова.

Напомним, ранее Светлана Малькова рассказывала, что к переезду готовилась пять месяцев, три из которых собирала документы. При этом, по ее словам, границу США семья пересекла по туристической визе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.