Рецепт кулича к Пасхе
Видео
Как приготовить штрудель с мороженым
Видео

Счастливы вместе: Макеева показала трогательные снимки с прогулки с мужем

Кадрами актриса поделилась в телеграм-канале.

Счастливы вместе: Макеева показала трогательные снимки с прогулки с мужем
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: t.me/MakeevaNasty

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни.  Они познакомились летом 2020-го, а супругами стали в мае 2021-го.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: t.me/MakeevaNasty

В своем телеграм-канале звезда театра поделилась снимками с прогулки с мужем.

«Красивая пара! Хороши невероятно! Смотритесь красиво! Классные!» — писали пользователи Сети.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: t.me/MakeevaNasty

Напомним, минувшие выходные семья вместе со старшим сыном Романа – 17-летним Андреем и его подругой Ульяной – провели в Санкт-Петербурге. Пока Анастасия играла спектакль «Демон Онегина», ее пасынок с девушкой изучали музеи северной столицы.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковСветлана Малькова