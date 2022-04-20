Счастливы вместе: Макеева показала трогательные снимки с прогулки с мужем

Буквально через месяц Анастасия Макеева и Роман Мальков отметят первую годовщину семейной жизни. Они познакомились летом 2020-го, а супругами стали в мае 2021-го.

В своем телеграм-канале звезда театра поделилась снимками с прогулки с мужем.

«Красивая пара! Хороши невероятно! Смотритесь красиво! Классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, минувшие выходные семья вместе со старшим сыном Романа – 17-летним Андреем и его подругой Ульяной – провели в Санкт-Петербурге. Пока Анастасия играла спектакль «Демон Онегина», ее пасынок с девушкой изучали музеи северной столицы.

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