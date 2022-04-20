«Инопланетный образ»: Клава Кока похвасталась экстравагантным маникюром с ультрадлинными ногтями

Эксперт моды Наз Маер заметил, что короткие пластины выглядели бы лучше.

Певица Клава Кока завоевала славу модницы российской эстрады. Артистка не скрывает, что над ее образами работает профессиональный стилист – ее родная сестра.

Аутфиты знаменитости обычно продуманы до мелочей – от прически до кончиков ногтей. Однако сейчас те самые ногти оказались настолько экстремальными, что фото с Клавой с ее свежим маникюром прокатилось по соцсетям в качестве мема на ночь.

«Какой-то инопланетный образ с экстравагантным маникюром. Мне думается, что это тематическая фотосессия, в которой все продумано и имеет место быть. Модным этот маникюр я назвать не могу, но и ругать не буду, так как в рамках съемки он уместен.

Почему это немодный вариант? Он максимально далек от трендовой натуральности. Здесь ноги, как щупальца. Причём явно наращенные, что совсем не комильфо. Но все минусы касаются длинны и декора.

Форма и цвет вполне актуальны на более коротких ногтях», — прокомментировал маникюр Клавы Коки специально для Teleprogramma.pro модный эксперт Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.