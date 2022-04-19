«Меня бросили!»: Стоун после разговора с Карнавал сделал заявление

В паре блогеров по окончании шоу царил мир и спокойствие.

Саша Стоун и Валя Карнавал, вернувшись из Африки в Россию, перестали скрывать свои романтические чувства. Влюбленные открыто появляются вместе на людях, снимают ролики о своей жизни.

Стоун даже говорил о том, что мечтает о свадьбе с Карнавал и детях от нее. Возможно, специально перед торжеством блогер решил заняться своей внешностью и сделать виниры. В настоящий момент ему установили временные.

В своем телеграме он показал, как Валя отреагировала на его новые зубы. Она сильно переживала, что они будут слишком белыми и ее переживания оправдались.

Блогер даже завизжала, увидев «санфаянс» во рту любимого.

«Ну все, меня бросили!» — сказал расстроенный Саша Стоун. «Не бросили!» — успокоила его Валя Карнавал.

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