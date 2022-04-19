«Меня бросили!»: Стоун после разговора с Карнавал сделал заявление

Саша Стоун и Валя Карнавал, вернувшись из Африки в Россию, перестали скрывать свои романтические чувства. Влюбленные открыто появляются вместе на людях, снимают ролики о своей жизни.
Стоун даже говорил о том, что мечтает о свадьбе с Карнавал и детях от нее. Возможно, специально перед торжеством блогер решил заняться своей внешностью и сделать виниры. В настоящий момент ему установили временные.
В своем телеграме он показал, как Валя отреагировала на его новые зубы. Она сильно переживала, что они будут слишком белыми и ее переживания оправдались.
Блогер даже завизжала, увидев «санфаянс» во рту любимого.
«Ну все, меня бросили!» — сказал расстроенный Саша Стоун.
«Не бросили!» — успокоила его Валя Карнавал.
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