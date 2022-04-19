Пытаются запугать? Разъяренная Поплавская рассказала о готовящейся провокации против нее

Яна Поплавская сейчас выясняет, что означают эти объявления.

Актриса Яна Поплавская написала в своем телеграме, что узнала о странных объявлениях в социальных сетях.

«Срочно нужна актриса-дублер Яны Поплавской», — написано в этих сообщениях.

Звезда призналась, что находится в ярости от этого и попросила людей, которые что-либо об этом слышали, связаться с ней.

«С учетом того, сколько фейков сейчас распространяется, я могу предположить, что против меня могут готовить провокацию! Поэтому официально заявляю: со мной эти непонятные и неизвестные съемки не связаны. Организаторы должны понимать, что в случае противоправных действий их ждет не только гражданско-правовое судебное разбирательство, но и уголовное!» — пригрозила Яна Поплавская.

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