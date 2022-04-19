«Милая брюнеточка растет»: Фриске показала окрепшую дочь с пышной шевелюрой

Несколько дней назад сестра Жанны Фриске Наталья родила дочку Луну. Девочка появилась на свет крупной: вес — 4 кг 407 г при росте 58 см.

Наталья приняла решение воспитывать наследницу одна, хотя папа у малышки есть – бывший бойфренд сестры Фриске парикмахер Александр Титов. Сейчас они в ссоре.

Пока Наталья Фриске не показывает лица дочери, однако со спины родственница певицы сфотографировала наследницу. Фолловеры были в восторге, оценив пышные волосы крошки.

«Милая брюнеточка растет», «Какая львица», «Пушистая нежность», — прокомментировали пользователи Сети.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.