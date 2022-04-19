«Учусь разнообразить будни»: Нюша тремя фото показала, как выглядит ее день с дочкой в Дубае

Певица Нюша в настоящий момент с мужем Игорем Сивовым и детьми пребывает в Дубае. Своим поклонникам звезда рассказала, что ее супруг работает в основном с зарубежьем, поэтому ради его бизнеса они решили пожить в Арабских Эмиратах.

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И хотя по приезду в Москву после родов из того же Дубая, где она рожала, звезда возобновила репетиции со своим танцевальным коллективом, сейчас Нюша полностью поглощена своим материнством и заботами о доме.

В своем телеграме Нюша показала на трех фото, как она проводит время с дочерью в отъезде.

«Именно так выглядит наш день с Симбой. Как мама уже двух малышей, я учусь, как еще могу разнообразить наши совместные будни», — подписала кадры знаменитость.

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