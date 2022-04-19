«Она не перестает удивлять»: Навка запечатлела 85-летнюю Немоляеву в алом пальто и шляпке

Фигуристка побывала на спектакле «Как важно быть серьезным», где на сцене блистала в главной роли Светлана Немоляева. Татьяна восхитилась тем, как выглядит звезда кино.

Татьяна Навка является выдающейся фигуристкой. Олимпийская чемпионка теперь делится своим опытом с маленькой дочкой Надеждой, которая пошла по ее стопам. Спортсменка недавно отпраздновала день рождения.

На этот раз она не стала устраивать большого праздника, а провела время дома с родными и мужем Дмитрием Песковым. На днях звезда похвасталась подарками, которые ей прислали друзья.

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А вот 18 апреля Навка вышла в свет. Она побывала в театре на спектакле «Как важно быть серьезным». Фигуристка запечатлела на сцене Светлану Немоляеву, которая предстала в алом пальто и шляпке. Брюки прямого кроя подчеркнули ее стройность. Актриса получила множество цветов. Татьяна восхитились тем, как выглядит звезда кино.

«Вчера вечером имела особую честь и удовольствие (да, именно так!) присутствовать в Театре имени Маяковского на спектакле „Как важно быть серьезным“, где на сцене блистала в главной роли Светлана Владимировна Немоляева. Меня восхищает, что в свой 85-й юбилейный день рождения она не перестает удивлять, играть и завораживать. Мой супруг является другом детства Александра Лазарева, знаком со Светланой Владимировной с детства и говорит, что она невероятная женщина не только на сцене, но и в жизни. Красавица, в отличной форме, здравом уме и светлой памяти, держит весь зал на одном дыхании! Глядя на нее, еще раз убеждаюсь, что секрет счастливого человека, красоты, молодости, конечно же, в его внутреннем мире и его посыле миру!» — написала она.

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