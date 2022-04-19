«Как летит время»: Рита Агибалова из «Дома-2» публично обратилась ко второму мужу, признавшись в любви

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова счастлива в своем втором браке с финансистом Павлом Марсо.

Пара живет на Кипре и воспитывает двух детей — общую дочку Бэллу и сына Риты Митю. Мальчик был рожден в первом браке Риты Агибаловой с Женей Кузиным.

19 апреля второму мужу Риты Агибаловой исполнилось 39 лет.

Рита поздравила Павла Марсо с днем рождения публично. В микроблоге она посвятила пост Павлу Марсо, заявив о своей любви к нему.

«С днем рождения, любимый. Сегодня тебе 39, а когда мы познакомились, было 29. Я в шоке, как летит время! При этом мы уже столько всего осуществили. А все потому, что мы с самого первого дня знаем, что хотим, и хотим это вместе», — написала Рита Агибалова.

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