«Находиться в этой токсичной среде — испытание»: Цыганова высказалась о шоу-бизнесе

20 лет артистка практически не выступала, а когда вернулась – удивилась.

Вика Цыганова рассказала, почему ее много лет не было на эстраде. В программе «Светская хроника» Пятого канала она заявила, что виноват в этом Иосиф Кобзон, который якобы предложил ей уединиться после концерта, а та ему отказала.

Певица сказала, что после этого ее стали везде игнорировать, не замечать, якобы артист являлся очень влиятельным человеком.

Все это время небытия Вика Цыганова сильно переживала, ведь для артиста потеря внимания публики – огромной стресс. Однако сейчас знаменитость делает новые шаги в шоу-бизнес, которые ей даются совсем нелегко. По прошествии двух десятилетий изменилось многое. И певица вовсе не в восторге от всего происходящего.

«Люди поют так, что непонятно что это. Лексика ненормативная… Как они высказываются о публике! Что они делают! Им это претит… Их тошнит… Что они только бабки здесь зарабатывают… Находиться в этой токсичной среде — испытание», — процитировал артистку сайт 5-tv.ru.

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