С большим размахом: как звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит отпраздновал трехлетие сына

Сыну звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита и его жены Фахрие Эвджен исполнилось три года. Любящие родители решили устроить своему ребенку праздник с большим размахом.

Супруги арендовали загородный дом, в котором собрали гостей. Темой праздника стали автомобильные гонки. Родители вручили мальчику кубок первенства и подарили торт с гоночным автомобилем.

Наибольшую радость всем гостям доставил именно надувной батут, на котором с большим удовольствием резвился не только сам трехлетний именинник вместе со своими гостями, но и сам Бурак Озчивит с женой.

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