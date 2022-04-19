Андрей Губин разругался с соседями и съехал из собственной квартиры

Звезда 90-х Андрей Губин устал скандалить с соседями и съехал из своей собственной квартиры в Москве. При этом продавать квадратные метры артист не планирует. Он уверяет, что вернется домой, ему только надо от всего отдохнуть.

«Я ничего не продаю, тем более из-за финансовых затруднений! У меня их нет, пока хватает денег, а вот с квартирой постоянные проблемы: были ремонты долгое время. Сначала капремонт дома вместо обещанных пяти месяцев длился восемь, потом четыре года подряд в пяти квартирах делали ремонт, стучали молотками без перерыва. Это отражается на нервной системе», — уточнил исполнитель.

На данный момент Губин ищет съемную квартиру.

«Пока живу одним днем. Две последние ночи ночевал на Кутузовском. На эту ночь снял квартирку в другом месте. Так и буду переезжать… Мыкаюсь, прыгаю по съемным квартирам», — отметил певец Woman.ru.

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