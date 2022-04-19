Стало известно, о чем принц Гарри поговорил с королевой Елизаветой на тайной встрече

На прошлой неделе принц Гарри со своей женой Меган Маркл неожиданно прилетели в Лондон. Также стало известно, что супруги тайно встретились с королевой Елизаветой и о чем-то долго разговаривали.

Уж какие только версии не строили журналисты. Но Гарри решил рассказать, как все было.

«Я обсудил с бабушкой свое увлечение — спорт. У нее было много сообщений для сборной Великобритании, которые я уже передал большинству из них. Итак, было здорово увидеть ее», — отметил герцог Сассекский изданию Daily Mail.

Напомним, Гарри и Маркл сейчас живут в США. Чтобы заработать деньги, они постоянно дают кому-то интервью и участвуют во всевозможных шоу.

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