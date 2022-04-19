Первое заявление звезды: Ляйсан Утяшева заговорила о третьей беременности

Павел Воля и Ляйсан Утяшева уже воспитывают двоих наследников.

Комик Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева состоят в браке почти 10 лет. Они воспитывают сына Роберта и дочку Софию. Оказалось, что звезды планируют стать многодетными родителями.

Журналисты КП поинтересовались у спортсменки, задумывается ли она о третьей беременности, и она ответила утвердительно.

«Конечно, задумываюсь. Но тема для меня очень личная, пока не готова публично обсуждать ее», — ответила жена Павла Воли.

Ведущая рассказала, что проводит со своим мужем абсолютно все свое свободное время, они вместе много гуляют и непременно отключают сотовые телефоны в эти моменты. И каждый год обязательно празднуют годовщину свадьбы.

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