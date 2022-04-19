В платье «школьницы» и с челкой: постройневшая Анна Нетребко сменила имидж

Анна Нетребко уже давно строит карьеру оперной певицы. Она не скрывает, что обычно ее гастроли расписаны на год вперед. Однако артистка в этом году осталась без работы в одном из известных театров на фоне ситуации с Украиной.

Анна первое время хранила молчание, а потом устроила себе длительный отпуск. Она посетила Дубай, Азербайджан и потом приехала в Египет, где увидела достопримечательности и даже покаталась на лодке по Нилу.

Последние дни отпуск ее сестра Наталья и сын Тьяго провели без певицы. Она уехала в Европу и стала готовиться к возращению на сцену. А вот 19 апреля певица поделилась новым видео. Она запечатлелась с новой прической.

На этот раз артистка предстала в платье с белым воротником, которое часто называют нарядом школьницы. Анна покрасовалась с двумя косичками и пышной подкрученной челкой.

Поклонники сразу заметили, что оперная дива постройнела. Некоторые даже признались, что с трудом ее узнали. «Ох, Аннушка!», «А где щечки! Совсем не узнать», «Новая роль?», «Никогда не видела вас с челкой», «Очень постройнели», «Как мне нравится, будто вам 20 лет», «Вот это перевоплощение», «Вы еще и покрасились?», «Челка теперь, а вам даже идет», — прокомментировали пост подписчики.

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