Кадры из клиники: Бородина после публичной ругани с экс-мужем оказалась под капельницей

Курбан Омаров и Ксения Бородина почти год не могут оставить друг друга в покое.

В июне прошлого года Ксения Бородина объявила, что расстается со своим мужем Курбаном Омаровым. Ведущая сразу сказала, что не будет оглашать причину разрыва, однако все это время россияне шаг за шагом узнают, как на самом жили бывшие супруги.

Если верить Ксении Бородиной, то ее муж даже сейчас существует за счет того, что ему дала она — раскрутила его аккаунты в социальных сетях. Кроме того, выплатила отступные, чтобы не делить имущество. А вот Курбан Омаров настаивает на том, что его бывшая — такая себе мать, да к тому же крутит любовь с его бывшим лучшим другом.

Теперь Ксения Бородина утверждает, если люди узнают настоящую причину их разрыва, у всех волосы просто встанут на голове. Все эти вещи обе публичные личности не говорили друг другу в лицо, а писали в своих социальных сетях. Май Абрикосов уверен, что делали они это намеренно — привлекали к себе внимание, а значит, пиарили себя и свои аккаунты.

Однако сейчас гневные посты в блогах Бородиной сменились загадочной фотографией — знаменитость опубликовала снимок, сделанный в клинике. На фото без какого-либо пояснения видно, что Ксении ставят капельницу.

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