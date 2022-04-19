Слабонервным не смотреть: Прилучный с окровавленным лицом появился в городе

Артист не стал пояснять публике, что это значит.

В конце 2020 года Павел Прилучный засветился с неприятной историей в Калининграде — артист подрался в ночном клубе.

Первое время артисту тогда пришлось перенести все проекты не только из-за состояния здоровья, но и внешнего вида. Его оппонент бизнесмен Владимир Семенов хорошенько изувечил кулаками лицо «мажора».

Скептики тогда давали неутешительные прогнозы относительно вида Павла Прилучного, но все обошлось — лицо артиста зажило полностью.

Теперь экс-муж Агаты Муцениеце выложил странные кадры, сделанные улицах города, на них актер запечатлен с побитым лицом, в потеках крови, которая видна даже на зубах знаменитости. Павел Прилучный устрашающе улыбается.

«Главное — ко всему относиться с позитивом», — написал артист в своем телеграме.

Что все это значит — Павел Прилучный не пояснил.

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