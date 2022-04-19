Пальто, поло и костюмы: Савельева похвасталась ультрамодными весенними нарядами

Певица похвасталась тем, как преобразился ее гардероб. Она нашла актуальные образы.

Саша Савельева является известной певицей. Она участвовала в самой первой «Фабрике звезд» и потом много гастролировала с группой «Фабрика». Примечательно, что артистка несколько лет назад начала строить сольную карьеру.

А так как она быстро вернулась в форму после родов, блондинка стала часто сниматься в фотосессиях. Теперь у нее растет сын Леон. Она успевает воспитывать наследника и посещать светские рауты.

Примечательно, что Саша в свои 38 лет часто оказывается в центре внимания. Она следит за внешностью и не раз восхищала поклонников своими образами. С наступлением весны артистка решила обновить свой гардероб.

Она для начала взяла два базовых костюма с широкими брюками и удлиненными жакетами оверсайз приглушенных тонов. Наряды подчеркнули ее точеную фигуру.

Потом Савельева похвасталась укороченным поло каштанового цвета и элегантным пальто темно-шоколадного цвета. Она решила покрасоваться на камеру. Певица призналась, что довольна шопингом. Поклонники восхитились ее чувством стиля. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ну идеально! Цвета такие благородные», «Это безумно красиво», «Как мне нравятся такие наряды», «С вашей фигурой можно носить все», «Ну это бесподобно», «Красоточка», «Ох, пальто крутое», «Какая вы очаровательна! Прям модель», — стали писать подписчики.

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