Раскидистый инжир, стремянка за спиной: Максим Галкин засветил участок особняка в Израиле

Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение во дворе дома, в котором живет с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле.

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже почти два месяца вместе с детьми Гарри и Лизой живут в Израиле.

В курортном городе Кесарии семья снимает роскошный особняк.

Правда, в отличие от замка в деревне Грязь, который часто фигурировал в соцсетях Максима Галкина, особняк в Кесарии пара не показывает.

Однако небольшую завесу Максим Галкин все-таки приоткрыл. Телеведущий записал видеообращение, в котором предстал, судя по всему, во дворе особняка.

Максим Галкин сидит под деревом инжира. За его спиной забор, на котором висит стремянка. Слышно, как поют птицы.

В видеообращении Максим Галкин заявил о том, что у него и его семьи в Израиле все хорошо, и попросил перестать писать о нем в СМИ.

«Почему вы про меня пишете, вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то молодые таланты. Пишите про них! Отстаньте от меня. Угомонитесь!» — призвал Максим Галкин.

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