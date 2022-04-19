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Раскидистый инжир, стремянка за спиной: Максим Галкин засветил участок особняка в Израиле

Телеведущий Максим Галкин записал видеообращение во дворе дома, в котором живет с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле.

Раскидистый инжир, стремянка за спиной: Максим Галкин засветил участок особняка в Израиле
Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева уже почти два месяца вместе с детьми Гарри и Лизой живут в Израиле.

В курортном городе Кесарии семья снимает роскошный особняк.

Правда, в отличие от замка в деревне Грязь, который часто фигурировал в соцсетях Максима Галкина, особняк в Кесарии пара не показывает.

Однако небольшую завесу Максим Галкин все-таки приоткрыл. Телеведущий записал видеообращение, в котором предстал, судя по всему, во дворе особняка.

Максим Галкин сидит под деревом инжира. За его спиной забор, на котором висит стремянка. Слышно, как поют птицы.

Максим Галкин вышел на связь из особняка в Кесарии
Максим Галкин вышел на связь из особняка в Кесарии. Фото: скрин соцсети

В видеообращении Максим Галкин заявил о том, что у него и его семьи в Израиле все хорошо, и попросил перестать писать о нем в СМИ.

«Почему вы про меня пишете, вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то молодые таланты. Пишите про них! Отстаньте от меня. Угомонитесь!» — призвал Максим Галкин.

Максим Галкин засветил участок особняка в Кесарии
Максим Галкин засветил участок особняка в Кесарии. Фото: скрин соцсети

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ИзраильКесарияМаксим Галкинособняк