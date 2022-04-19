До сих пор боится говорить: как отвергнутый Кобзон испортил жизнь Цыгановой на целых 20 лет

Вика Цыганова призналась, что боялась не только за свою честь, но и за жизнь тоже.

Певица Вика Цыганова почти два десятилетия жила вне сцены. Звезда утверждает, что виноват в этом Иосиф Кобзон, которому она в свое время отказала в романтической связи.

По словам артистки, даже после его смерти она боится говорить о нем публично, якобы настолько он влиятельный человек.

Как рассказала Цыганова журналистам программы «Светская хроника» Пятого канала, Иосиф Кобзон как-то предложил ей продолжить прекрасный вечер после концерта в более интимной обстановке. Но звезда на тот момент уже была замужем за Вадимом Цыгановым и предложение категорически отвергла.

«Стучал (в стеночку, — Прим. ред.), но Вадима не было при этом. Потому что, если был бы Вадим, не стало бы Кобзона в тот момент. Я ему так и сказала, что если вы не хотите жить, то… А я говорю: «А я хочу», — цитирует Вику Цыганову 5-tv.ru.

После этого, утверждает артистка, про нее резко все забыли, перестали звать на шоу и интервью.

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