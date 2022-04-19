«Переживали, что я занимаю чье-то место»: уехавший в Израиль Максим Галкин попросил отстать от него

Живущий уже два месяца в курортном городе Кесарии в Израиле телеведущий Максим Галкин продолжает интересоваться новостями из России.
Шоумен следит за тем, что пишут о нем в российских СМИ. И, мягко говоря, Максима Галкина это не устраивает.
Последней каплей стала информация о том, что Максим Галкин приглашался на допрос в полицию по делу о гибели человека.
Возмущенный телеведущий записал видеообращение, в котором грубо отчитал интересующихся его жизнью прессу и поклонников.
«Возьмите бумажку, на которой вы это написали, разотрите ее хорошо и подотритесь, — сказал Максим Галкин. — Почему вы про меня пишете, вы же так переживали, что я занимаю чье-то место, что не прорываются какие-то молодые таланты. Пишите про них! Отстаньте от меня. Угомонитесь!»
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