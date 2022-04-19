«Не поминайте лихом»: Толкалина сообщила, что покидает Россию

Актрису влечет в горы, а конкретно — на Эверест.

19 апреля актриса Любовь Толкалина поделилась фотографией с рюкзаком и объявила, что собралась в путешествие. Да не абы куда, а к подножию Эвереста.

44-летняя артистка собирается совершить перелет «Москва – Дубай – Катманду – Лукла (Непал)». По программе у нее получение новых эмоций от горного туризма.

«Не поминайте лихом. Если будет связь, буду делиться моим первым восхождением в Непале», — сообщила звезда в Telegram.

Поклонники восхитились смелостью Толкалиной и пожелали, чтобы она не попадала в опасные ситуации. Напомним, что актриса очень любит физическую активность, особенно, плавание. Экстремальные развлечения также ей не чужды.

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