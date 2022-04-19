«Где Дима?»: Волочкова рассказала, куда пропал ее молодой бойфренд

Фолловеры балерины привыкли, что она не скрывает свои отношения, поэтому удивились пропаже из ее соцсетей возлюбленного.

Если Анастасия Волочкова влюблена, то об этом обычно знает весь интернет-мир. Балерина хоть и любит прикрывать лица своих избранников, обычно ведет себя открыто, не пряча чувств.

Поэтому когда из ее социальных сетей неожиданно пропал последний спутник звезды — молодой бизнесмен Дмитрий, — многие фолловеры забеспокоились.

Анастасия Волочкова поспешила успокоить публику — у нее все нормально в отношениях с возлюбленным, просто решила не показывать снимки.

«На вопросы некоторых, а где же Дима? Отвечаю: вот он — рядом на диване. Просто мы не выставляем совместные фото. Не считаем нужным. Многих не поймешь. Одни говорят: счастье любит тишину. Другие: а где же Дима? Поскольку всем не угодишь, мы будем делать так, как считаем нужным. Все хорошо, все на месте. Не переживайте», — написала в своем телеграме Анастасия Волочкова.

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