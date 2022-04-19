Микки Рурк завещал свои миллионы другу Диме Корнейчуку

Уже восемь лет американский актер плотно дружит с украинским помощником.

Микки Рурк рассказал Ксении Собчак, что уже давно продумал свое завещание и даже похороны. После смерти он решил отдать все имущество своему украинскому другу и помощнику Диме Корнейчуку.

Уже восемь лет мужчины плотно дружат и полностью доверяют друг к другу. Микки Рурк попросил Диму похоронить вместе со своими упокоенными собаками.

«Я все Диме оставил!» — признался Микки в программе «Осторожно: Собчак!»

Товарищ знаменитости, конечно, в курсе планов артиста, но не любит говорить об этом, опасаясь кривотолков.

«С Микки я познакомился, когда прилетел в Америку из Украины и не мог найти работу. С Рурком увиделись случайно, он мне просто позвонил и предложил стать своим ассистентом, я согласился», — рассказал Дима.

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