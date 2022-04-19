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«Для чего поливает помоями экс-супруга»: Абрикосов поймал Бородину на лжи

Май Абрикосов вспомнил былые утверждения Ксении Бородиной.

«Для чего поливает помоями экс-супруга»: Абрикосов поймал Бородину на лжи
Ксения Бородина. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов (Роман Тертишный) уличил Ксению Бородину во лжи. Сейчас ведущая активно транслирует в Сети, что ее бывший муж Курбан Омаров гол как сокол, а то, что имеет — лишь ее заслуга. Между тем в пору их брака звезда доказывала обратное — говорила, что супруг успешен и богат.

Абрикосов вспомнил недавние рассказы Бородиной, про отступные, которые она заплатила бывшему, ее жалобы на то, что он мало дает денег дочке Теоне, заявления, что именно она является единственным источником для его пропитания (пиар на ней).

Май Абрикосов. Фото: соцсети

«А ведь раньше Ксения утверждала, что ее супруг очень крутой бизнесмен, и дарит ей автомобили за сотни тысяч долларов и украшения «Картье» (которые, как мы сейчас понимаем, она покупала себе сама)», — заметил Май Абрикосов.

Он уверен, что Ксения Бородина не зря столь резка в своих высказываниях и не случайно делает это публично — ей самой необходим пиар. Ведь если ведущую и упоминают сейчас в СМИ, то только в контексте скандалов. Ее профессиональная деятельность мало кому интересна, полагает Май.

«Для чего Ксения поливает помоями экс-супруга? Чтобы оставаться на плаву, паблики с удовольствием цитируют бородинскую писанину», — резюмировал блогер в своем телеграме.

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