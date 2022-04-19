«Лично мне очень жалко этого несчастного»: Алена Жигалова дала дельный совет Нурлану Сабурову

Журналистка Алена Жигалова в своей программе «Алена, блин! Говорит» встала на защиту казахского комика Нурлана Сабурова.

«Лично мне очень жалко этого несчастного Нурлана Сабурова. Ему я могу дать совет. В следующий раз, когда будут кричать из зала и издеваться сказать этим зрителям: «А вы че сюда вообще пришли? Если вы так беспокоитесь за Украину, то лучше деньги, которые отдали за билет, идите и перечислите в фонд беженцев. И помощи этой самой Украины, а не устраивайте ему травлю». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, у нее есть вопрос ко всем комикам. «А вы, когда ездите в туры, вообще над чем там шутите? Вот мне очень интересно. Почему только ролики, где над вами издеваются в Сети. Какие там шутки?» — спросила Алена Жигалова.

Напомним, что Нурлана Сабурова провоцируют во время его американских гастролей. Комика просят высказаться о событиях на Украине.

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