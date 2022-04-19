Все продумал сам! Как похоронят Микки Рурка

Американский актер заранее позаботился о том, чтобы его погребение прошло так, как ему хочется.

69-летний актер Микки Рурк, ставший известным после выхода фильма «Девять с половиной недель», умирать пока не собирается. Однако он заранее прописал, каким образом его должны похоронить.

Заботы о погребении актер возложил на своего друга из Украины Дмитрия Корнейчука, с которым они вместе 8 лет. Жены и детей, как известно, у американской знаменитости нет. Мало того, он никогда не хотел иметь наследников. Товарищу, кроме заботы о похоронах Рурка, останется и почти все его имущество.

«Меня положат в склеп к песикам. А когда умрет он (Корнейчук, — прим. автора), то будет рядом со мной и песиками», — раскрыл Микки Рурк детали своих будущих похорон Ксении Собчак на ее шоу «Осторожно: Собчак!»

На вопрос о том, что с такими знаниями его товарищ может как-то «ускорить» его уход, Рурк ответил: «Да и пусть!»

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