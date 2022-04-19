Жигалова рассказала, как Хаматова оббивала пороги кабинетов ради звания народной артистки России

По словам видеоблогера, получить его не так-то и просто.

Журналистка Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» раскрыла, как актриса Чулпан Хаматова получила звание народной артистки России.

«Чулпан Хаматова в интервью латвийской журналистке сидит и рассуждает: «Господи, да не нужно мне было это звание народной артистки. Что это такое вообще?» Я знаю, как получают звание народных артистов России. Для этого нужно все кабинеты обойти. С анализами, справками о доходах. Ну все предоставить, чтобы тебя допустили туда. И тебе только через год дадут». Алена Жигалова

По словам Жигаловой, Хаматова лукавит, что звание ей не нужно. «Так что, Чулпан, хорош заливать, что тебе его на блюдечке с голубой каемочкой принесли и положили. Ты его добивалась, ходила по кабинетам, оббивала пороги. А сейчас оно тебе не нужно», — заметила Алена Жигалова.

Напомним, что Чулпан Хаматова сейчас проживает в Латвии. Ранее она отмечала, что готова в любой момент отказаться от звания народной артистки России.

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