«Красивый ребенок получился!»: Стриженов вышел в свет с дочкой – копией его жены

52-летний артист и режиссер Александр Стриженов предстал в концертном зале со своей 21-летней наследницей Александрой. Он не скрывал гордости за свою дочку, позируя с ней для фото в социальных сетях.
Обнародованный кадр сейчас бурно обсуждают поклонники, замечая, что дочь звездной пары очень похожа на свою знаменитую мать Екатерину Стриженову.
«Красивый ребенок получился!», «Мамина доча!», «Показалось — Екатерина», — пишут фолловеры.
Ведущая тоже обозначилась в комментариях. «Внешне мамина, по характеру больше папина!» — написала родительница Александры.
Напомним, у пары также есть дочь Анастасия, которая в настоящий момент проживает в Америке.
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