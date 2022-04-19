СМИ: Галкина вызвали на допрос в полицию Израиля для дачи показаний в связи с трагедией на пляже

Телеведущий стал фигурантом дела о гибели мужчины.

Телеведущий Максим Галкин на днях побывал в одном из отделений полиции Израиля, где дал показания в связи с таинственной гибелью мужчины на местном пляже. Израильтянин утонул в море при невыясненных обстоятельствах, а Галкин был последним, кто видел его живым.

Как отметил адвокат Александр Карабанов, в ближайшее время с Максимом Галкиным будут проведены определенные «следственные действия».

Заметим, что израильская полиция в данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Максим Галкин с женой певицей Аллой Пугачевой и детьми отбыл в Израиль чуть больше месяца назад. В Россию он пока возвращаться не планирует.

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