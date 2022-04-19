«Бизнес по-украински»: журналистка Жигалова раскрыла схему заработков Дорна в России

Видеоблогер Алена Жигалова в эфире своего шоу «Алена, блин!» раскрыла схему заработков украинского музыканта Ивана Дорна в России.

«Дорн громко объявил, что закрывает свой лейбл. Убирает музыку, все увозит на Мальдивы, где он сейчас сидит. Его лейбл-мастерская на самом деле функционирует, но тайно. Они просто убрали табличку». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, подопечная Ивана Дорна грузино-украинская певица Гилава продолжает тусоваться в России. «Она выпустила хит. То есть он ее потихоньку под шумок раскручивает. И получает с нее деньги. Вот, понимаете, такой бизнес. Бизнес по-украински», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Иван Дорн не раз негативно высказывался о России за последние два месяца. При этом сам он давно уехал из Украины и проживает на Мальдивах.

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