Ксения Собчак подверглась порицанию за поведение в Латвии

Ксения Собчак активно делится своими «перемещениями» в соцсетях. Так, «блондинка в шоколаде» дала понять, что продолжает путешествовать по аэропортам Европы. Знаменитость намекнула, что подрабатывает и за пределами России.
«В Риге встречают меня как родную. Красота! Командировка с намеком на романтик продолжается», — делилась Ксюша, обращаясь, по видимому, к мужу театральному режиссеру Константину Богомолову.
Вот только о какой именно командировке шла речь, Собчак уточнять не стала. При этом телеведущая подверглась порицанию и осуждению за свое поведение в аэропорту Латвии. Удобно устроившись на мягком диванчике, светская львица зачем-то закинула свою ногу на стол, похваставшись кроссовками. Ну а хейтеры в отместку «накинулись» на Собчак с критикой, посоветовав ей купить книжку ко этикету.
«Зачем так себя на чужбине-то показывать?», «Странное поведение, ногу на стол закинула, еще бы и села», «Некоторые на эти столики ставят еду и кофе, а вы ноги», «Книжку по этикету в студию», «Как-то невоспитанно, а еще из приличной семьи», — пишут фолловеры.
Но все попытки поклонников пристыдить Ксению Собчак успехом не увенчались. На критику телеведущая никакого внимания не обратила, пишет MK.ru.
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