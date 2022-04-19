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«Собчак – яркий и сказочный мухомор, Шихман – бледная поганка»: Рудковская сравнила журналисток

По словам продюсера, две известные личности совершенно разные по уровню профессионализма.

«Собчак – яркий и сказочный мухомор, Шихман – бледная поганка»: Рудковская сравнила журналисток
Яна Рудковская и Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в «Телеграм» заявила, что журналистка Ирина Шихман не может считать себя конкуренткой светской львицы Ксении Собчак.

Ксения Собчак
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Как отметила жена фигуриста Евгения Плющенко, для нее Ирина Шихман перестала существовать как интервьюер после беседы с музыкантом Димой Биланом.

По ее мнению, у Собчак авторитета намного больше благодаря многолетнему знакомству со многими героями. Шихман же лично из звезд никто не знает.

«Потом, как не крути, Ксюша при всей своей ядовитости очень харизматичная и креативная! Вот если сравнивать их с ядовитыми грибами, то Собчак — яркий и сказочный мухомор. Ну а Шихман, прости Господи, все-таки пока еще бледная поганка на ее фоне».

Яна Рудковская

Напомним, что и Ксения Собчак, и Ирина Шихман специализируются на интервью со звездами. У них достаточно большая армия поклонников в Сети.

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Дима БиланЕвгений ПлющенкоИрина ШихманКсения СобчакЯна Рудковская