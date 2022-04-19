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Пресняковым и не пахло: стало известно, кто на самом деле приглядывает за замком Галкина в Грязи

Слухи, что внук Аллы Пугачевой поселился в жилье Примадонны не подтвердились.

Пресняковым и не пахло: стало известно, кто на самом деле приглядывает за замком Галкина в Грязи
Никита Пресняков. Фото: Global Look Press

Внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков не живет в замке телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь, как об этом писали ранее некоторые СМИ.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

На самом деле за замком присматривают проверенные работники Максима Галкина. Естественно, что оставлять без присмотра дом площадью 2300 квадратных метров было сродни самоубийству. Персонал охраняет и обеспечивает функционирование всех систем в отсутствие хозяев.

Отметим, что журналисты неверно истолковали слова бывшей домработницы Аллы Пугачевой Людмилы Дородновой. Она говорила, что Никита Пресняков живет в доме Аллы Пугачевой. Но речь шла о даче на Истре. Примадонна давно отписала ее своему внуку. Еще раньше Алла Борисовна подарила Никите квартиру на Лубянке за миллион долларов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми находятся в Израиле. Раньше осени, по слухам, в России они не появятся.

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Алла Пугачевадеревня ГрязьЛюдмила ДородноваМаксим ГалкинНикита Пресняков