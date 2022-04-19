Пресняковым и не пахло: стало известно, кто на самом деле приглядывает за замком Галкина в Грязи

Слухи, что внук Аллы Пугачевой поселился в жилье Примадонны не подтвердились.

Внук певицы Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков не живет в замке телеведущего Максима Галкина в деревне Грязь, как об этом писали ранее некоторые СМИ.

На самом деле за замком присматривают проверенные работники Максима Галкина. Естественно, что оставлять без присмотра дом площадью 2300 квадратных метров было сродни самоубийству. Персонал охраняет и обеспечивает функционирование всех систем в отсутствие хозяев.

Отметим, что журналисты неверно истолковали слова бывшей домработницы Аллы Пугачевой Людмилы Дородновой. Она говорила, что Никита Пресняков живет в доме Аллы Пугачевой. Но речь шла о даче на Истре. Примадонна давно отписала ее своему внуку. Еще раньше Алла Борисовна подарила Никите квартиру на Лубянке за миллион долларов, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми находятся в Израиле. Раньше осени, по слухам, в России они не появятся.

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