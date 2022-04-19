Иван Ургант продает пентхаус в «Москва-Сити» и квартиру в «Клубном доме на Смоленском бульваре»

Телеведущий постарается выручить за два объекта в районе 800 миллионов рублей.

Телеведущий Иван Ургант продает свой двухуровневый пентхаус в башне «Меркурий» «Москва-Сити». Стоимость объекта оценивается в районе пятисот миллионов рублей.

Также он выставил на торги квартиру в «Клубном доме на Смоленском бульваре» рядом с высоткой МИД. В апартаментах четыре комнаты, четыре санузла. Она площадью 267 квадратных метров.

Кстати, на одном из сайтов прямо сейчас продается квартира ровно с таким же метражом за 290 миллионов рублей. Возможно, это как раз квартира Ивана Урганта.

Заметим, что у Ивана Урганта также есть квартира в Санкт-Петербурге. «Трешка» в 115 квадратных метров расположена на набережной Крюкова канала с видом на Мариинский театр. Здесь же рядом исторический дом, в котором жил оперный певец Федор Шаляпин, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Соседи рассказали, как Иван Ургант и Сергей Светлаков бегали за горячительным по селу Иславское Забавный случай произошел пять лет назад.

Напомним, что Иван Ургант продает, как поговаривают его близкие, всю свою российскую недвижимость. У него в собственности несколько особняков и квартир.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.