Просит 160 миллионов рублей: Иван Ургант пытается продать особняк на Рублевке с черной плесенью

Телеведущий Иван Ургант продает свой особняк на Рублевке в знаменитом поселке Горки-10. Когда-то он купил его за четыреста миллионов рублей. Сейчас цена заметно упала. Варьируется на разных сайтах недвижимости от 150 до 160 миллионов рублей.

На сайтах недвижимости уже появились фотографии особняка: комнаты, холл, закрытый бассейн. Видно, что стены в особняке буквально изъедены черной плесенью.

Близкий человек из окружения Ивана Урганта рассказал, что телеведущий планировал жить в этом особняке со своей большой семьей. Однако нарисовалась серьезная проблема. Та самая плесень.

«Она начала расползаться так быстро, что пришлось съезжать. С тех пор особняк стоял закрытым. Его пытались сдавать в аренду, но желающих не было». Знакомый Ивана Урганта

Напомним, что Иван Ургант какое-то время находился в Израиле. Затем он вернулся в Россию. Телеведущий спешно избавляется от всей недвижимости в родной стране, сообщает «Комсомольская правда».

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