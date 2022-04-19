Дмитрий Певцов обнаружил подозрительный красный пакетик на подоконнике своего подъезда

Актер и депутат Госдумы сразу же вызвал на место полицейских.

Актер Дмитрий Певцов стал активно бороться с закладчиками наркотиков. Несколько дней назад он выходил из подъезда своего дома и обнаружил подозрительный сверток красного цвета в цветах на подоконнике. Недолго думая, Певцов вызвал наряд полиции.

Сыщики прибыли на место происшествия достаточно быстро. Вещество в данный момент отправлено на экспертизу. Певцов ждет результатов.

Между тем соседи Дмитрия Певцова рассказали, что в подъезде, где живет актер, нет консьержа. На первом этаже расположены два салона красоты. По словам соседей, они и сами ранее отмечали, что кто-то роется в цветочных горшках. Правда, никого подозрительного не видели, сообщает МК.ru.

Напомним, что Дмитрий Певцов с недавних пор стал депутатом Государственной думы. В этом году народному артисту России исполнится 59 лет.

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