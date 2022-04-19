«Разжигает в себе костер ненависти к миру»: Поплавская — о Лазаревой и ее «испанской хижине»

По словам актрисы, зрелище из всего увиденного просто печальное.

Актриса Яна Поплавская в соцсетях негативно высказалась о телеведущей Татьяне Лазаревой, которая уехала из страны и сейчас находится в Испании. При этом Лазарева дает интервью направо и налево и регулярно негативно высказывается о России и россиянах.

Как отметила Яна Поплавская, зрелище, когда она смотрит на Лазареву, безусловно, предстает печальное и трагическое. Шутит телеведущая вовсе не смешно.

По словам Яны Поплавской, Татьяна Лазарева глумится над своей страной, где в сытые нефтяные годы заработала себе на «испанскую хижину» благодаря корпоративам.

«Я исключительно о том, насколько глубока может быть деградация человека, когда он разжигает в себе костер ненависти к миру, людям, стране». Яна Поплавская

Напомним, что Татьяна Лазарева еще в феврале уехала из России. Какое-то время она провела на Украине, а затем уехала в Европу, обосновавшись сначала в Польше, а затем в Испании.

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