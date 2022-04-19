Новая жена Мамаева в бешенстве от суммы алиментов на ребенка Аланы

Страсти вокруг развода Мамаевых не утихают. На прошлой неделе суд обязал футболиста выплачивать одну треть от своих доходов на содержание дочери Алисы, которая родилась в браке с Аланой. Однако новоявленная жена спортсмена, Надежда Санько, категорически не согласна с таким решением.

«Закон? Это какой такой закон на одного ребенка 1/3? Покажите!» — написала в ответ новая жена Мамаева в соцсетях.

Санько также заявила, что Алана потребовала слишком большую сумму. И они намерены оспаривать решение.

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