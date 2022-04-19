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«Вот это пощечина НАТО»: Кравченко — о Садальском, который надел трусы с американским флагом

Зрители аплодисментами оценили шутку звезды «Сватов».

«Вот это пощечина НАТО»: Кравченко — о Садальском, который надел трусы с американским флагом
Татьяна Кравченко. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» рассказал о забавном случае, который случился во время гастролей в Белоруссии, куда он отправился со спектаклем «Гвоздь сезона» вместе со звездой «Сватов» Татьяной Кравченко.

Станислав Садальский
Станислав Садальский. Фото: «Телеграм» Станислава Садальского

В какой-то момент Садальский надел трусы с американским флагом и появился перед зрителями на сцене. Кравченко в этот момент выдала: «Вот это пощечина НАТО». Зал, как отметил актер, взорвался аплодисментами.

«В актерской профессии умение импровизировать на заданную тему необходимо, так как в сценическом искусстве очень важна сиюминутность процесса творчества».

Станислав Садальский

Напомним, что Станислав Садальский и Татьяна Кравченко дали спектакли в двух белорусских городах. Сначала они выступили в Минске, а затем в Гродно.

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ГродноМинскСтанислав СадальскийСтанислав Садальский последние новостиТатьяна Кравченко