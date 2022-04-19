«Пускай учит! Выучит – покажет»: Тарасова оценила перспективы Трусовой сделать пятерной прыжок

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова оценила перспективы серебряного призера Игр в Пекине, фигуристки Александры Трусовой, сделать пятерной прыжок.
«Я за то, чтобы она откатала свою программу. А мы бы это увидели на соревнованиях, где она бы исполнила четверные прыжки. А то, что она учит сейчас… Пускай учит! Когда выучит — покажет».
Напомним, что на прошедших в феврале Играх в Пекине Александра Трусова сделала пять четверных прыжков в одной программе, что стало абсолютным рекордом, сообщает «Спорт-Экспресс».
Не так давно спортсменка обмолвилась, что будет стремиться сделать на официальных стартах пятерной прыжок. На тренировках она его уже пробует исполнять. Пока это выходит, по ее признанию, с определенными помарками.
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