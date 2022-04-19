«Не следует бояться»: Шахназаров высказался об отмене концертов деятелей культуры за рубежом

По словам режиссера, времена всегда были крайне не простыми, а не только сейчас.

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что его не пугает отмена концертов российских деятелей культуры за рубежом. При этом он подчеркнул, что времена всегда были достаточно не простыми, а не только сейчас.

«На моей памяти уже жизнь прошла, и всякие были времена, поэтому я думаю, что этот период пройдет, и все равно мир будет взаимодействовать, с этим ничего не поделаешь. Поэтому я к этому спокойно отношусь. И я думаю, не следует бояться». Карен Шахназаров

Как добавил Карен Шахназаров, деятели культуры должны быть всегда искренними и высказываться в соответствии со своими взглядами. По его мнению, их всегда интересно послушать, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Карен Шахназаров — народный артист России и лауреат премии Ленинского комсомола. В этом году он будет праздновать юбилей — 70 лет.

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